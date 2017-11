Veden smutkem, že nezažil dějepisáře, který by ho zaujal, i myšlenkou britského muzikanta Scotta Andersona, který došel k názoru, že pravdivé dějiny života jsou dějinami okamžiků, vydal se na nelehkou badatelskou cestu do dávné minulosti svého rodiště. A připomíná také důležitá jména světců a králů, ale i drobných knížat a lidí z málo známých rodů.

Inspirací mu je pohled z pracovny na poříčský románský kostel sv. Petra z přelomu 11. a 12. století i pátrání po minulosti rodu Benešoviců, jehož členové, bratři Tobiáš a Beneš, poté, co vyhořel v Benešově v roce 1294 hrad, se pustili do výstavby nového sídla v Konopišti.

Obal knižní novinky Jana Krůty

Je toho hodně, co by si zasluhovalo pozornost. A co ve změti všech možných událostí skoro zaniklo. Třeba znalost chvíle z 11. století, kdy jistý ovčák z vesnice v jihozápadní Francii zapomněl v jeskyni sýr a objevil tak rokfór, sýr plísňový. Nebo že na Islandu už v roce 930 vznikl první parlament.

V příštích dvou letech by měly vyjít další dva díly věnované dějům v 16. až 19. století a nato pestrá kronika století dvacátého.