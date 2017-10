Zájemci mohou hlasovat od 3. října do 19. listopadu. Výsledky budou vyhlášeny v sobotu 25. listopadu v Hudebním divadle Karlín. Hlasovat lze zasláním SMS z mobilního telefonu a prostřednictvím online formuláře na stránkách www.ceskyslavikmattoni.cz. Moderátorem bude opět Ondřej Sokol.

Na slavnostním večeru budou předány slavíci v kategorii Zpěvačka, Zpěvák a Hudební skupina, Absolutní slavík a ceny Objev roku, Slavíci bez hranic (nejoblíbenější slovenský interpret v ČR), ocenění pro nejoblíbenější píseň posluchačů Rádia Impuls a cena za nejstreamovanější českou skladbu na internetu.

Loni do ankety lidé zaslali téměř 110 000 hlasů, ceremoniál na Nově podle pořadatelů sledovalo 1 350 000 diváků.

V kategorii zpěvaček mohou vedle Bílé uspět Monika Absolonová, Anna K., Ewa Farna, Aneta Langerová, Lenny, Lucie Vondráčková nebo Hana Zagorová. Mezi zpěváky mají zatím nejvíce hlasů Gott, Michal David, Tomáš Klus, Richard Krajčo, Daniel Landa, Tomáš Ortel, Josef Vojtek a Marek Ztracený. V posledních letech suverénní Kabát mohou předstihnout Chinaski, Jelen, Kryštof, Olympic, Ortel, Slza nebo Traktor.

Z průběžných výsledků letošní ankety vyplývá, že Lucie Bílá může letos získat 20. vítězství a slovenská skupina No Name má na dosah desáté vítězství v kategorii Slavíci bez hranic. Vedle hlavních kategorií se stále ještě hlasuje v takzvaném Rozstřelu, kde posluchači rozhodují o tom, která z písniček Pavla Calty, Jakuba Děkana, Pokáče nebo skupiny Poetika zazní naživo v přímém přenosu vyhlášení výsledků. Od 20. listopadu se bude rozhodovat rovněž v kategorii Objev roku, do které nominuje tři mladé talenty odborná komise.