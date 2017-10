Tina se proslavila v šedesátých letech, tehdy ještě v kapele svého násilnického manžela Ika Turnera. Do roku 1976 spolu vytvořili spoustu hitů jako River Deep, Mountain High, Nutbush City Limits, Proud Mary. Turner byl bohužel narkoman a svou ženu tyranizoval.

Po rozchodu zahájila sólovou kariéru a vyprodávala největší haly po celém světě, zazpívala si také v pražské O2 Aréně. Její sólové hity The Best, What’s Love Got to Do with It, We Don’t Need Another Hero, I Don’t Wanna Fight či Golden Eye se zařadily do zlatého fondu světového popu. Dnes zpěvačka žije v ústraní ve Švýcarsku a přijala i tamní občanství.

Hlavní roli v muzikálu dostala mladá broadwayská zpěvačka a herečka Adrienne Warrenová. V roce 2016 obdržela nominaci na cenu Tony za Shuffle Along, v londýnském West Endu zatím nehrála.

Rocková hvězda se svou divadelní představitelkou Adrienne Warrenovou.

FOTO: Profimedia.cz

„Vyrůstala jsem na Tině, takže jak kroutit boky jsem věděla dřív, než jsem si uměla zavázat tkaničky. Jsem nadšená, poctěná a pokorná. Setkat se s Tinou a pracovat s ní bude vždy jedním ze skvělých momentů mého života,” řekla protagonistka muzikálu.

Životní příběh rockové a soulové ikony upravila pro divadlo Američanka Katori Hallová, v Tině půjde ale samozřejmě hlavně o hity a o to, jak dobře je dokážou na pódiu podat.