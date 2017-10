Po šesti letech u nás Satriani vystoupí pod hlavičkou G3 v doprovodu jiných vynikajících kytaristů - Johna Petrucciho z kapely Dream Theater a bývalého kytaristy německých Scorpions Uliho Jona Rotha.

Kapela G3 nemá pevnou sestavu. Premiéru měla v roce 1996, kdy si Joe Satriani k sobě na světové turné přizval Steva Vaie a Erika Johnsona. „Vytvořil jsem tenhle projekt, abych mohl hrát s kytaristy, které respektuji. Věděl jsem, že i mé publikum to rádo uvidí,“ řekl Joe Satriani a okamžitý úspěch turné G3 dokázal, že se nemýlil.

Do dnešního dne v G3 vystoupili například Robert Fripp, Yngwie Malmsteen, Brian May, Steve Morse nebo Kenny Wayne Shepherd. Koncerty G3 pravidelně vyprodávají haly ve Spojených státech, Jižní Americe, Evropě, Austrálii i Japonsku.

„Myslím, že kouzlo a chemie G3 tkví především v tom, co tři skvělí kytaristé sdílí spolu na pódiu. Je to zábava, je to nepředvídatelné a divoké, což je vše, co se od show očekává,“ vysvětluje si popularitu G3 Satriani.

Své šestnácté sólové album pojmenoval What Happens Next a na trh je uvede v lednu 2018. Vstupenky na koncert G3 20. března v pražském Kongresovém centru jsou v prodeji od 1290 korun.