„Věříme, že letošní jubilejní ročník Melodramfestu budou milovníci slova a hudby vnímat jako atraktivní a každý si z bohaté programové nabídky vybere,“ uvedla pro Právo Věra Šustíková, ředitelka Melodramu a předsedkyně Společnosti Zdeňka Fibicha.

Letošní program festivalu bude z velké části retrospektivou toho nejlepšího, co se v rámci projektu za 20 let jeho existence událo. Páteří programu je speciální série Melodram tří století, věnovaná vrcholným tvůrcům tohoto žánru od 18. do 20. století – Jiřímu Antonínu Bendovi, Zdeňku Fibichovi a Arnoldu Schönbergovi.

Slavnostní závěrečný koncert festivalu pak proběhne 3. prosince v Praze.

Letošní Melodramfest je spojen i s vydáním knihy, která dlouholetou historii světově ojedinělého festivalu mapuje. Slavnostní křest publikace proběhl za přítomnosti mnoha hostů v prostorách Muzea České hudby v Praze. Autorkou knihy je Věra Šustíková a kmotrem publikace se stal Michal Lukeš, ředitel Národního muzea.