Koncert s podtitulem Blues In Soul Afterparty je naplánován na 22. prosince do pražského Fora Karlín.

Podtitul koncertu, který připomíná debutové album Michala Prokopa, od jehož vydání příští rok uběhne půl století, samozřejmě nebyl zvolen náhodně.

„Když se tak ohlédnu zpátky na těch padesát let za mikrofonem, znovu a znovu si vždycky uvědomím, že ten název mé první natočené skladby, který se potom dostal do titulu celého prvního alba, je vlastně jakýmsi mým celoživotním hudebním mottem. Tenkrát, v roce 1968, jsem nemohl tušit, že to bude platit i za padesát let. Blues in Soul, tak to cítím, tak to prostě je,“ říká Prokop.