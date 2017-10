Lidé si většinou pod pojmem Bollywood představují bláznivé muzikály s tanečními čísly a uslzené romantické filmy, vznikají tam ale také seriózní dramata, detektivky atd.

„Když jsme před patnácti lety organizovali promítání několika indických filmů na pražské FAMU a v klubu NoD, převážně pro pár našich kamarádů a známých, nikdy by nás nenapadlo, že ta přehlídka bude mít vůbec nějaké pokračování,“ vzpomíná Radim Špaček, umělecký ředitel festivalu. „Zájem nás však velmi překvapil, byli jsme v šoku a řekli si, že bychom to za rok mohli zopakovat. A už to jelo… a dodnes se to nezastavilo“ doplňuje.

Indové objevili Česko



Indický film je teď v ČR známější, začaly sem jezdit i herecké hvězdy, třeba ”Sandokan” Kabir Bedi, a někdy se tu i natáčí.

„Například Duplicate (Shah Rukh Khan), Rockstar (Ranbir Kapoor), Bang Bang (Hrithik Roshan, Katrina Kaif), takové filmy nemohly chybět na festivalu a české reálie v bollywoodském trháku vždy vyprodaly sál pražského Světozoru. Zatím naposledy se v Praze točil loni snímek Jab Harry Met Sejal, kdy se k nám podruhé vrátila největší hvězda Bollywoodu Shah Rukh Khan,” poznamenal za pořadatele Jan Těšitel.

Shah Rukh Khan přijede také do Brna – v rámci Ozvěny festivalu bude promítání tohoto nejnovějšího snímku v brněnském kině Scala 23. října.

Festival doprovází i tradiční Bollywood Party - 20. října v pražském La Loca Music Baru. Celý program je na www.bollywood.cz.