To, remake 27 let starého televizního filmu, přilákalo do kin tento víkend dvakrát víc diváků než novinka dua Svěráků. Recenze pějí na hororový snímek samou chválu: na pozadí příběhu s dobrodružnou nostalgickou výpravou se odehrává podívaná plná tajemna. Film je samozřejmě doplněn důmyslnými lekačkami. O uplynulém víkendu jej zhlédlo 46 914 diváků.

Druhý, již zmíněný český film Po strništi bos, přilákal podle Unie filmových distributorů do kin 21 386 diváků. Trojici nejnavštěvovanějších filmů doplnil snímek Hurvínek a kouzelné muzeum, který vzbuzuje rozporuplné reakce, vyniká ale výtvarnou stránkou a animacemi.

Snímek o českých youtuberech Nejsledovanější obsadil šestou příčku.

Novinkou v žebříčku je snímek Nejsledovanější režiséra Jiřího Sádka, který obsadil šestou příčku.