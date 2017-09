Robí Valentýn je po Limitech druhým singlem z desky. Klip se natáčel v pražském KD Barikádníků.

Režisér Tomáš Bláha, který do hlavní role obsadil herce Stanislava Adámka, k němu řekl: „Myslím, že každý v sobě v určité životní etapě měl svého Robího, a možná i proto mi byla tahle píseň hned tak blízká. Bavila mě jak zvukem, tak jakousi snově opilou atmosférou. Hlavní hrdina vlastně nechce nic víc než lásku, ke které ale cesta nebývá vždycky jednoduchá. Klip se natáčel dva a půl dne, bylo to jedno z náročnějších natáčení, ale z výsledku máme ve finále všichni radost.“

Vypsaná fixa se chystá i na druhou část svého turné k novému albu.

FOTO: Daniel Oravec – Vypsaná fixa

Během podzimu se Vypsaná fixa chystá na druhou část svého turné nazvaného stejně jako nové album. Začne 27. října ve Zlíně, skončí 20. prosince ve Velkém sále pražské Lucerny a bude obsahovat patnáct koncertů.

„Dlouho jsme přemýšleli, jak to celé pojmout, zkoušeli jsme najít vhodnou předkapelu, ale nakonec nás napadlo, že by si lidé zasloužili i trochu jiný zážitek, než je hudba. A tak před naším koncertem proběhne veřejné čtení, které obstaráme sami. Někdo bude číst a někdo bude vytvářet zvukovou kulisu. Bude to takové čtení na dobrý koncert. Obsah čtení bude opět vycházet z našeho nového alba,“ prozradil zpěvák a kytarista Márdi.

