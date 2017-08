Seriál píše a produkuje Rene Echevarria, což je dlouholetý scenárista Star Treku. Paul McGuigan ji má režírovat společně s Travisem Beachamem pro internetový Amazon.

Carnival Row je příběh o mytických tvorech, kteří opouštějí svá původní teritoria zmítaná válkou a přicházejí do fiktivního města. Tam narůstá napětí mezi původními a novými obyvateli a mezitím policie vyšetřuje série záhadných vražd.

Bloom bude hrát postavu Rycrofta Philostrata, policejního inspektora, který řeší vraždu jedné z fantasy bytostí. Nemá se přitom starat o smrt dalších, ale pustí se do zevrubného vyšetřování a to, co zjistí, ho vážně ohrozí.

Orlando Bloom se v posledních letech ukázal třeba ve filmech Zulu a V utajení nebo v Hobitovi a v Pirátech z Karibiku. Čeká se na uvedení jeho filmů Unlocked, Romans a Berlin, I Love You.