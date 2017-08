Kdy přesně jste se loni rozhodl, že se první ročník festivalu po tom loňském nultém uskuteční?

Byl jsem v podstatě rozhodnutý dávno předtím, ve chvíli, kdy jsem festival v roce 2015 na kolonádě při návštěvě karlovarského filmového festivalu vymyslel. Hned od začátku jsem přemýšlel o tom, že půjde o velkou a stálou akci na věky věků, kterou budeme postupně budovat.

Kam až by měla vyrůst?

Už tehdy jsem myslel na to, že by mohla být celotýdenní a že bychom do ní mohli zapojit i okolní lokace spojené s filmem, například Kersko, Nymburk nebo Kutnou Horu. Jde sice o festival filmové hudby a multimédií, ale doprovodný program dává prostor všem múzám, které se na vzniku filmu podílejí. A protože právě film je nejkomplexnější umělecké dílo, na festivalu musí být i tanec, fotografické výstavy, hudební produkce a další. Doprovodný program je letos zdarma a je opravdu pestrý.

Soundtrack Poděbrady má ambici být velkým kulturním počinem. Jak se budou vyvíjet technologie ve filmovém průmyslu a v hudební oblasti, tak se bude vyvíjet i festival.

Kdy k němu budou zapojeny i okolní lokality spojené s filmovým světem?

Už letos jsme chtěli zapojit Kersko, ve kterém měl být satelitní program. Měl být věnován vzpomínce na film Slavnosti sněženek, jenž se tam natáčel. Z kapacitních a také z ekonomických důvodů k tomu nedošlo, ale jelikož v příštím roce uběhne pětatřicet let od premiéry filmu, mohlo by se všechno uskutečnit v nanásledujícím ročníku.

Hlavní zahraniční hvězdou letošního festivalu je italský oscarový skladatel Nicola Piovani. Jak dlouho jste jeho účast domlouvali?

Jednali jsme s ním rok a půl. Chtěli jsme ho mít už na loňském festivalu, ale dnes je situace taková, že žádané a slavné osobnosti plánují na dva tři roky dopředu. Mohu na to konto prozradit, že už asi rok a půl komunikujeme o příští účasti s Angelem Badalamentim nebo Hansem Zimmerem. Nejtěžší je přesvědčit umělce, že v Čechách je to pro ně kredibilní a zajímavé.

Páteří festivalu jsou tři večerní koncerty. Ve čtvrtek v Poděbradech zahraje skupina Lucie, v pátek představí hudebník a skladatel Jan P. Muchow svůj projekt The Antagonists a v sobotu vystoupí s českými filharmoniky Nicola Piovani. Jsou ještě na ty koncerty vstupenky?

Pokud vím, na páteční a sobotní koncert ještě pár lístků je. Vystoupení skupiny Lucie je v podstatě kapacitně neomezené, protože na fotbalový stadión, kde se koná, se vejde spousta lidí. A kdyby lidé na některé akce lístky nesehnali, mohou stejně klidně přijet, protože ve městě bude od dvanácti hodin až do půlnoci probíhat doprovodný program. Myslím si, že si v něm každý najde to své.

Jste členem skupiny Lucie. V čem bude výjimečný její čtvrteční koncert?

Je to náš jediný letošní koncert v České republice. A protože se koná na festivalu filmové hudby a multimédií, bude v tom duchu koncipovaný. Lucie během své historie spolupracovala s těmi nejlepšími režiséry i kameramany, ať už jde o videoklipy nebo hudbu, kterou její členové psali pro různé filmy. Za třicet tři let existence vzniklo dost zajímavých klipů a filmových záběrů, v nichž kapela nebo některý její člen účinkují. Na tom všem bude stát obrazový doprovod k našemu koncertu, takže si myslím, že to bude hezká podívaná.