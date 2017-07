Takový je totiž populární maďarský Sziget festival, jenž se letos odehraje po pětadvacáté. Akce má již řadu let skvělé renomé a každoročně na ni míří i řada českých hudebních fanoušků.

Největšími programovými lákadly na ní letos budou Pink, Macklemore & Ryan Lewis, Kasabian, Biffy Clyro, Rita Ora, Major Lazer, The Chainsmokers, Wiz Khalifa, PJ Harvey, Alt-J, Interpol, Billy Talent, Two Door Cinema Club, The Kills, Birdy, Jamie Cullum, Tom Odell, Clean Bandit, The Vaccines a další.

Na programu je celkově na tisíc vystoupení a pořadatelé očekávají v součtu až pět set tisíc diváků. Festival Sziget přitom nabídne nejen hudbu, ale jako obvykle i vystoupení světových akrobatických cirkusů, taneční představení, pouliční divadlo, diskuse či uměleckou zónu s různými workshopy. Nachystána je i sportovní zóna a pláž.

Sedmidenní vstupenka na festival stojí 325 eur. Letošní novinkou jsou třídenní vstupenky (dostupné ve dvou různých termínech), při kterých oproti kombinaci tří jednodenních lístků ušetříte 25 eur. K mání jsou za 185 eur.

Lístek na jeden vybraný den stojí 70 eur.