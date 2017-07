Pražský hrad, brněnský Špilberk i Slezskoostravský hrad až do konce léta ožijí představeními Letních shakespearovských slavností. Na Špilberku se budou odehrávat i operní představení Národního divadla Brno.

Milovníkům činohry nabídne brněnské ND na Biskupském dvoře tituly Saturnin a Černá labuť, v září pak se odehrají i baletní představení. Pestrý výběr ze svých titulů zde během léta zahraje i Divadlo Bolka Polívky.

Oblíbený muzikál Noc na Karlštejně lze od konce června prožít v autentickém prostředí Purkrabského dvora přímo na zmíněném hradu. Inscenace zamíří i na zámky Lednice, Jindřichův Hradec a Pardubice.

Pestrý divadelní i hudební program nabízí i letos Křivoklát. Objeví se tu Romeo a Julie, muzikálové melodie i renesanční komedie Mandragora. Rozmarné léto Vladislava Vančury uvádí během prázdnin už tradičně pražský divadelní spolek Kašpar na své domovské scéně Divadla v Celetné a na jihočeských hradech Kašperk a Vlksice. Vivaldiho Čtyři roční doby ve scénické podobě obohatí prohlídky jihomoravského zámku Valtice. V podobě barokní pantomimy je uvádí Capella Regia v dochovaném barokním divadle.

Otáčivé hlediště v zámecké zahradě Českého Krumlova nabídne v pátek 14. července premiéru Verdiho opery Trubadúr v nastudování operního souboru Jihočeského divadla z Českých Budějovic. Během léta pak i Janáčkovy Příhody lišky Bystroušky, Dvořákovu Rusalku, činoherní Boccacciův Dekameron, Psa baskervillského anebo balet Valmont.

Činohru, obří loutky, tanečnice, akrobaty či kejklíře uvidí diváci od 16. srpna do 2. září z divadelního vlaku Kredenc, který bude projíždět krajinou Českého středohoří, a to téměř každodenně v 19 hodin z Lovosic do Libčevsi. „Zatímco ve vlaku budou herci vyprávět příběhy, za okny budou probíhat malé divadelní akce nebo jen poběží krajina jako hlavní hrdina vyprávění,“ říká režisér Filip Nuckolls.

Na zámek Kratochvíle se po deseti letech vrací Kratochvílení Divadla Continuo, jež letos slaví čtvrt století existence. „Po deseti letech hledání a experimentů v nejrůznějších nedivadelních prostorech jsme se rozhodli vrátit na Kratochvíli a letošní projekt znovu připravit v prostorách renesanční zahrady a vodního příkopu,“ říká o projektu umělecký vedoucí souboru Pavel Štourač.

Představení V kruhu / In The Circle vzniká od 4. července do 2. srpna v mezinárodním obsazení. Výslednou inscenaci budou moci diváci zhlédnout celkem dvanáctkrát od 3. do 14. srpna.