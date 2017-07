„Včerejší den byl asi nejlepší z pohledu počasí, uvidíme, jak to bude dneska,“ řekl v narážce na dnešní deštivou předpověď ředitel festivalu Kamil Rudolf a díval se přitom na lehce našedlou ostravskou oblohu.

„Hlavní hvězdy byly Wilkinson a Headhunterz, obě měly plno před pódii, Wilkinson dorazil později, protože se zdržel jeho let. Hrál ale ohlášenou dobu hodinu a půl,“ podotkl s tím, že jedna z hlavních festivalových hvězd ukázala, že je víc než dobrým DJ. Čehož si všimli i posluchači, kteří hudbu od tvůrce hitů jako Tonight, Half Light nebo Afterglow ocenili.

Holandský DJ Headhunterz nehrál sice na hlavní scéně, přesto měl velmi početné publikum.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Rudolfa těšilo, že návštěvnost druhého dne byla výborná, takže plno bylo nejen na hlavní scéně, ale i všech ostatních.

Návštěvníci Beats for Love netancují pouze před scénami, pohyb je vidět na každém kroku v ostravské Dolní oblasti Vítkovice

FOTO: Pavel Karban, Právo

To potěšilo například i dvojici Bart & Baker, jež patří mezi průkopníky electro swingu. „Už jsme hráli na Tomorrowland (festival elektronické hudby v Belgii – pozn. red.) a tady nám to Tomorrowland připomíná, je to tu otevřené, lidi si to užívají,“ shodli se oba pařížští producenti a DJs.

Pařížská dvojice Bart & Baker na festivalu Beats for Love

FOTO: Pavel Karban, Právo

Radost ale měli nejen z návštěvníků, ale i místa, kde se festival odehrává. „V Americe jsme pod něčím takovým také hráli, ale bylo to uměle vytvořené, zatímco tady to je originál,“ poukázal Bart pod vyhaslou vysokou pecí.

Také kapela N.O.H.A., kterou tvoří Američané, Němec a Češi, se představila v průběhu čtvrtku na festivalu taneční hudby v Ostravě.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Největší středoevropský festival taneční hudby Beats for Love pokračuje dnes v Ostravě předposledním dnem, fanoušci taneční hudby se mohou těšit například na Chase & Status, DOPE D.O.D, zpěvačku Evu Lazarus, která je podle organizátorů festivalu tzv. černým koněm pátečního programu, Zardonic či Sonnyho Foderu.