Třiadvacátý ročník festivalu je přitom teprve ve své polovině. Jihoafričani tak nebyli jedinými hvězdami, které letos do Hradce Králové zavítaly či zavítají. Velký zájem je i o vystoupení skupin Paramore či amerických Evanescence. A své slovo tu mají nejen zahraniční hosté, ale i zástupci domácí hudební scény. Své padesáté narozeniny tu v úterý oslavila například zpěvačka Jana Jelínková ze skupiny Sto zvířat. Ve speciálním programu Dáma s čápem uvedla písně ze svého stejnojmenného sólového alba.

Seskupení Die Antwoord z Jihoafrické republiky

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Na více než deseti pódiích vystoupí přes sto českých i zahraničních kapel a hudebníků, připraven je i bohatý doprovodný program, například workshopy či diskuse se zajímavými osobnostmi z hudební branže. Kdo si chce sám zahrát, je pro něj připravena REC stage, jinde mohou zájemci šlápnout do pedálu, vyrobit elektrický proud a podpořit vybranou kapelu nebo využít originálního spojení jukeboxu a živé kapely.

Novinkou je i speciální aplikace do mobilních telefonů, v níž bude mít návštěvník například mapu, včetně vyznačení rozložení jednotlivých stánků, nebo si do ní může zanést svůj vlastní program. Milovníci adrenalinu se mohou projet provazovou lanovkou nad hlavami ostatních nebo si prohlédnout festivalový areál z ptačí perspektivy z balónu.

Příjezd návštěvníků i jejich doprava z letiště do města je vždy logisticky náročný. Při cestě do Festival Parku na hradeckém letišti lze využít linkové trolejbusy i autobusy Dopravního podniku města Hradec Králové, připravena je i autobusová kyvadlová doprava. Viditelně označené autobusy jsou pro návštěvníky festivalu zdarma, a to na základě platné vstupenky či festivalového náramku, kyvadlová doprava je navíc letos bezbariérová.

Více o programu na www.rockforpeople.cz