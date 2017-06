Peter Bjorn and John na sebe upozornili hitem Young Folks v roce 2006. Ten pronikl do anglického singlového Top 20, do sitkomu How I Met Your Mother, seriálu Gossip Girl či do videoher FIFA 08 a MLB 2k13. Švédská skupina založená v roce 1999 vydala již sedm desek, z nichž nejnovější Breakin' Point vyšla minulý rok.

Ve Vroutku je již tradičně zastoupeno reggae, a to v podání známých německých Irie Révoltés, kteří se rozhodli letos zakončit kariéru, a Ky-Mani Marleyho. Rockovější zvuk nabídnou třeba belgičtí Triggerfinger.

Českou scénu zastupují J.A.R., Tata Bojs, Priessnitz, Vypsaná fiXa nebo Gaia Mesiah. Také DJ stage bude podle tvrzení pořadatelů letos mimořádně silná. Přijedou Roni Size, DJ Zinc, Dub Phizix & Strategy, InsideInfo a další. Novinkou letošního ročníku je třetí stage v podobě Red Bull Tour Busu. Na jeho střeše se návštěvníkům představí PSH, Prago Union, Paulie Garand & Idea, Kapitán Demo, Hentai Corporation a další.

Dvoudenní vstupenky jsou do 30. června v prodeji za 900 Kč na www.rfch.cz nebo na GoOut.cz, Ticketportal.cz a Ticketpro.cz. Od 1. července se cena vstupenky zvedá o 100 Kč. Stanování je na Rock for Churchill zdarma.