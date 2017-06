O dva tisíce let později se v místě jejího věčného odpočinku ocitli dobrodruh Nick Morton (Tom Cruise) a archeoložka Jenny Halsey (Annabelle Wallisová). Před londýnskou premiérou filmu Mumie se někteří tvůrci a herci sešli s novináři.

„Mám rád staré filmy ze studia Universal a většinu jich dobře znám. S nejrůznějšími příšerami jsem jako malý vyrůstal. Lákalo mne poměřit s nimi tvůrčí síly, dát jim novou, modernější podobu a přitom zachovat jejich charakteristické rysy,“ řekl úvodem režisér Alex Kurtzman.

Na herectví mne baví výzvy a natáčet s Tomem byla velká výzva Annabelle Wallisová

„Ve studiu jsme vedli dlouhé diskuse o nejrůznějších ikonických hrdinech. Nakonec jsme jako první k novému zpracování vybrali mumii, kterou hrál v původní verzi Boris Karloff. Dnes je to žena, princezna Ahmanet, krásná a sebevědomá dědička egytského trůnu, která je po létech usilovných příprav na převzetí vlády přeskočena v následnictví nevlastním bratrem. To z ní udělá vraždící monstrum, které je za trest pohřbeno zaživa. Líbí se mi, jak ji Sofia Boutella hraje – charismatickou, nesmlouvavou bojovnici, která se nevzdává ani tváří v tvář moderní armádě a s královskou důstojností nese a kontroluje každý jednotlivý sval fantasticky formovaného těla.”

První ženská mumie

Sama herečka k tomu dodala: „Je to první ženská mumie v historii filmových příšer a já jsem na ni pyšná. Nevnímám ji jako vyloženě zápornou osobu. Ona vlastně bojuje o přežití – a v takovém případě je vše povoleno. Vzhledem k tomu, že znovuzrozená egyptská princezna toho příliš nenamluví, zbýval mi k jejímu ztvárnění pohyb a pohled (ďábelsky rozdvojené panenky očí). Studovala jsem materiály o chování aristokracie, jehož základem byla důstojnost v každém okamžiku. A máte pravdu, že tady se mi hodily mé zkušenosti tanečnice, protože street dance, který tančím, často využívá kontrastu superrychlého a maximálně zpomaleného pobybu.“

K obsazení dvou hlavních ženských rolí přistoupilo studio i režisér s ohledem na fakt, že prakticky od počátku příprav bylo jasné, že hlavní mužskou postavu polepšeného zloděje uměleckých předmětů Nicka Mortona bude hrát superhvězda Tom Cruise, jeho filmovou partnerku Jenny Halsey hraje mimořádně krásná anglická herečka Annabelle Wallisová, kterou proslavila role Grace v seriálu BBC Peaky Blinders.

Anebelle Wallisová a Tom Cruise

FOTO: CinemArt

Velké množství pokusů

„Spolupráce s Tomem Cruisem je splněný sen. Můžete se dotknout zosobněné filmové historie, ale brzy zjistíte, že to nebude tak snadné. Ve scénáři si přečtete, že vaše postava na poslední chvíli vyvázne z padajícího letadla, a hodíte to za hlavu, protože všichni víme, co vše lze vytvořit v počítači. Pak přijde Tom se zvláštním leskem v očích a vášnivě začne mluvit o reálném natáčení volného pádu letadla… a vaše postava je v tom letadle s ním. Ocitla jsem se ve stavu beztíže na 20–23 vteřin víc než šedesátkrát. A je to něco, na co se nedá připravit. Motáte se jako nudle v bandě, vaše tělo prožívá trauma a přitom víte, že se natáčí. Znovu a znovu, a vy jen můžete doufat, že to dobře dopadne… A abych předem odpověděla na otázku – zvracení je součástí programu.“

Režisér Kurtzman potvrdil: „Ano, 90% sekvence pádu letadla se sargofágem je natočeno v reálném čase. Snažili jsme se předat divákům skutečné emoce, a ne jen počítačový dojem. Tuto část natáčení řídil astronaut Jean-François Clervoy z Evropské vesmírné agentury. Letadlo Novespace je jako jediné v Evropě schopno parabolického letu, během kterého se na moment dostanete do stavu beztíže, ale naplánovat, co se v tom momentu stane, to prostě není možné, proto těch 64 pokusů.“

„Cítila jsem se přirozeně fit, dokud jsem nepotkala Toma…“ vyprávěla dále Annabelle Wallisová. „Na herectví mne baví výzvy a natáčet s Tomem byla velká výzva. Všichni víme, že běhání je součástí jeho programu, a my měli spolu několik takových scén. Chtěla jsem mu ukázat, že jsem v tom fakt dobrá, a tak jsem schválně dorazila do posilovny ráno před ním a ve chvíli, kdy přicházel, zmáčkla jsem tlačítko na běžícím pásu a makala, co to dalo. Myslím, že můj výkon ocenil a při natáčení mě nešetřil. No, ale když jsme běhali po Londýně druhý den – kajícně jsem litovala…“