Píseň s chytlavým refrénem nazvaná Liar Liar GE2017 skupiny Captain SKA za uplynulý týden zaznamenala 10,6 miliónu poslechů a 59 000 stažení. Na internetovém obchodě Amazon je píseň nejstahovanější v Británii a na žebříčku iTunes v Británii je druhá, uvedla agentura AFP.

Před londýnským ústředím BBC dnes protestovaly desítky lidí kvůli rozhodnutí stanice píseň nehrát. BBC se hájí tím, že kdyby song pustila do éteru, porušila by svá pravidla o nestrannosti. Podobně dříve nehrála například God Save The Queen od punkové kapely Sex Pistols.

Refrén písně, složené z projevů Mayové, zní "je to lhářka, lhářka, ne nedá se jí věřit, ne ne ne ne". V jednom z proslovů Mayová ujišťuje, že nevyhlásí předčasné volby, což se ale nakonec stalo. Voliči půjdou k urnám 8. června.

Klip k písni můžete zhlédnout zde.