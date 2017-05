„Akci na soukromých pozemcích nemohou přímo zakázat, ale dělají všechno pro to, aby ji znemožnili,“ okomentoval zakladatel českého Woodstocku Martin Věchet.

„Woodstock nechtějí občané, které zastupujeme. Problém je v panu Věchetovi. Viděl jsem ho sice v pondělí poprvé, ale máme reference, že co slíbí, nikdy nedá,“ kontroval mladobucký místostarosta Vlastimil Jánský (ANO).

„Martina znám spoustu let a všem závazkům vždy dostál,“ reagoval šéf firmy starající se roky o pofestivalový úklid.

Přípravy pokračují



Přípravy na Woodstock přesto pokračují. „Záležitost účelově používaných vyhlášek jsme předali právníkovi. Komunisti na to šli od lesa, když louky, kde se měl první Woodstock konat, postříkali močůvkou. Tihle jdou na to přímo. Snad by strhli i jediný přístupový most na jedenáctihektarový pozemek, kde se má festival koncem srpna odehrát,“ dodal Věchet, podle něhož bylo o Woodstocku v Mladých Bukách dávno rozhodnuto.

„Marně jsme prezentovali veškerou logistiku od ochrany lidí, životního prostředí po odpadové hospodářství. Máme s tím praxi z přírodního amfiteátru trutnovského Bojiště, kde festival skoro 30 let probíhal,“ popsal Věchet.

Woodstock v Mladých Bukách má proběhnout v komornějším duchu než trutnovský předchůdce. Organizátoři počítají se zhruba 3000 účastníky.

Pocta, nebo ostuda



Festival může dvoutisícovou obec celoevropsky zviditelnit, nebo zostudit. „Připomenout Havlovu Zahradní slavnost stojí za to. Festival měl vždy kromě hudby velký duchovní a spirituální přesah. Nikde v Česku ani Velké Británii, kde jsem léta působil, jsem to nezažil,“ míní evangelický farář Jaroslav Raich.

Woodstock chce nad přírodním parkem Hrádeček oslavit 33. narozeniny návratem ke kořenům. Útočiště na Havlově chalupě kdysi našli účastníci prvních ročníků undergroundového festivalu rozehnaného tehdejší Veřejnou bezpečností. „Mainstreamu jsme si užili dost,“ říká Věchet. „Motto Zahradní slavnosti evokuje počátky setkání v letech 1984 a 1987, kdy kapely a lidé měli k sobě blíž a festivaly nebyly součástí byznysu,“ dodal.