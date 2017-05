Electric Lady staví funky hrady z písku

Píseň o pomíjivosti Castle of Sand (Hrad z písku) se dočkala veselého pop-funky zvuku. Česká kytaristka a zpěvačka Electric Lady ji vydává zhruba tři měsíce od pop-rockové balady A Part Of My Heart, kterou pro ni napsal Ivan Kral.