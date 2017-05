Česká filharmonie zahraje s Marsalisem na náměstí

Podle České filharmonie by v červnu kromě dvou koncertů amerického jazzového bandu Wyntona Marsalise The Jazz at Lincoln Center Orchestra ve Dvořákově síni 21. a 23. června měli američtí jazzmani ještě zahrát 22. června na Hradčanském náměstí. Na programu bude i Marsalisova Swingová symfonie.