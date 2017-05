V areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice se letos předvedou desítky zpěváků, skupin a souborů. Hlavní scéna zvaná Central Park nabídne hvězdy, jako je Richard Müller, Tomáš Klus, Lenka Dusilová a Baromantika, Aneta Langerová, Xindl X, No Name, rappeři PSH, Sto zvířat, Mňága a žďorp či Michal Pavlíček a Monika Načeva.

Alternativní zóna je zaměřena na vše mimo rockový a popový mainstream. Experimentálnější pódium ovládnou brněnské Květy, slovenská písničkářka Katarzia nebo kapely U-Prag, Timudej, Precedens a Sunflower Caravan nebo multižánrová Vladivojna.

Vladivojna LaChia je žena mnoha hudebních i uměleckých tváří.

FOTO: Barbora Hrdá

Na Street Art Zone zahrají Skyline, Mydy Rabycad, Cocotte Minute, Pio Squad, Krucipüsk, Circus Brothers, Artmosphere, Loco Loco, Prague Conspiracy, The Complication i beatboxer En.dru.

Michal Pavlíček

FOTO: Warner Music

Akce Mezi ploty dává tradičně prostor také divadlu. Vedle Sklepa se předvedou také Divadlo v Dlouhé, protagonisté pořadu Na stojáka a řada dalších.

Hlavní program doprovodí různé výtvarné a pohybové workshopy, autorská čtení a otevřená scéna pro začínající umělce. Pro děti jsou připraveny interaktivní hry.

Vstupenky jsou do 26. května v předprodejní síti Ticketstream za 290 korun (jednodenní) a 490 korun (celý víkend). Děti do šesti let mají vstup zdarma – stejně jako držitelé průkazů ZTT / ZTP P. Děti do 15 let na místě platí 150 Kč. Všechny podrobnosti najdete na meziploty.cz.