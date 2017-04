Žánrové ceny Anděl 2016 - nominace Alternativní hudba Cermaque a Iamme Candlewick - Gravitace Martin Evžen Kyšperský - Vlakem Jarda Svoboda - Solo Elektronická hudba dné - These Semi Feelings, They Are Everywhere Himalayan Dalai Lama - Lama Midi Lidi - Give Masterpiece a Chance Folk & Country Jablkoň - Vykolejená Řepka Jan - Rozjímání o sendviči Trchová Martina & Trio - Holobyt Hard & Heavy Demimonde - Cygnus Oddyssey Master's Hammer - Formulae Necrocock - Houbařské album Hip-hop Prago Union - Smrt žije Pio Squad - Stromy v bouři MC Gey - Rλp-Life Jazz & Blues David Dorůžka – Autumn Tales Vertigo – Nononononininini Vilém Spilka Quartet – Podvod Punk & Hard core Kovadlina - Životy těch druhých Resurgo - V zajetí myšlenek Ucházím - Fragmenty vášní Rock & Pop Lenny - Hearts Něžná noc (Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl) – Neměj strach Vltava - Čaroděj Ska & Reggae The Chancers - Trigger Warning Nevereš - Zpátky na strop Pub Animals - Fatherland Michal Šeps - On přijde World music Jitka Šuranská Trio – Divé husy Jiří Slavík – Mateřština Ridina Ahmedová & Petr Tichý – HLASkontraBAS