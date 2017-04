Charlie Murphy už delší dobu bojoval s leukémií a ležel v nemocnici. Podle jeho manažera se právě podrobil chemoterapii.

Patřil k těm umělcům, kteří mají poměrně dlouhou kariéru, ale zastíní je jiný člen rodiny, podobně jako Michael Jackson zastínil své bratry. Charlie šest let sloužil u amerického námořnictva a teprve poté se definitivně rozhodl, že chce lidi bavit jako komik. V roce 1989 si poprvé s bratrem Eddiem zahrál ve filmu Noci v Harlemu.

Charlie Murphy při natáčení filmu Cookout 2

FOTO: Profimedia.cz

Později hrál třeba v Horečce džungle a v komediích CB4 a Noc v muzeu. Méně známé byly filmy Švindl na druhou, Natural Born Komics a The Perfect Holiday.

Charlie Murphy se často objevoval též v zábavném pořadu Chappelle’s Show a v seriálech jako Are We There Yet, The Boondocks a Black Jesus. S Eddiem spolupracoval i na některých scénářích, například k filmu Norbit.

Charlie Murphy

FOTO: Profimedia.cz