Jubilující Kamelot trénoval na vystoupení v Lucerně v bývalé prachárně

Není mnoho kapel z Brna, které by si troufly na pražskou Lucernu. To ale neplatí o Romanu Horkém a jeho známé kapele Kamelot, která 12. března v Praze připomene, že je na hudební scéně už dlouhých 35 let.