Stanice BBC na svých interentových stránkách uvedla, že Adele při vystoupení v australském Brisbane mluvila o své skladbě Someone Like You a najednou uvedla, že je vdaná.

Spekulace o tom, že se pár vzal, kolují v médiích již delší dobu. Adele označila Simona za svého manžela také na předávání cen Grammy.

Na sociálních sítích se již objevilo video s prohlášením zpěvačky.

Adele ovládla letošní ceny Grammy, když se jí s albem 25 a písní Hello podařilo získat pět cen. Ve 28 letech je již držitelkou Oscara, ceny Brit Awards, Zlatého glóbu a celkem 15 cen Grammy.