Bernard Minier:

Zkurvenej příběh





Severně od Seattlu na jednom ostrově žije teprve šestnáctiletý Henry. Ten se po vraždě své přítelkyně dostane do centra pozornosti všech obyvatel. Je právě on pachatelem? Minier se vrhá do světa, který je nebezpečnější, než jsme tušili, a kde soukromí je jen iluze.

XYZ, přeložil Jiří Žák, 624 stran, 399 Kč

Antonín Jirotka:

Ďáblovo hnízdo a jiné detektivní povídky





Detektiv Jiří Hadrbolec vypadá, jako by dělal všechno možné, jen ne svou práci. Rád vyhrává tenisové turnaje, píše básně nebo hraje na kytaru… a jen tak mimoděk chytí únosce, odhalí vyděrače nebo usvědčí vraha. Soukromá detektivní agentura musí být z něčeho živa...

XYZ, 192 stran, 249 Kč

Miloš Urban:

Závěrka aneb ztížená možnost happy-endu





Motivací Matěje Runda je Věra, která si neuvědomuje svou fotogeničnost. Matěj tento její dar objeví, ale neumí fotit. Jeho snímky jsou však překvapivě dobré. Nefotografa i nemodelku dostihne internetové renomé, ale čím větší je jejich úspěch, tím hůř k sobě nacházejí cestu.

Argo, 264 stran, 288 Kč

Lubomír Kubík:

Příběh zbloudilé kulky





Čtenář je svědkem úprku německého vojska a příchodu Rudé armády v květnu 1945, působení revolučních gard, boje o politickou moc a odvety vůči Němcům, přičemž autor propojuje události prostřednictvím konkrétních osudů lidí v dramatické kriminální zápletce.

Prostor, 320 stran, 297 Kč

Chimamanda Ngozi Adichieová:

Amerikána





Ifemelu a Obinze jsou mladí a zamilovaní, ale nespokojení se životem v Nigérii ovládané vojenkou diktaturou. Jejich cesty se rozdělí. Sebejistá Ifemelu se vydává studovat do Ameriky, Obinze se jako ilegální imigrant vydává do Londýna. Sejdou se znovu?

Host, přeložil Petr Štádler, 550 stran, 389 Kč

David Zane Mairowitz:

Sherlock Holmes a případ Karel Marx





Otci světového proletariátu Karlu Marxovi kdosi odcizil rukopis Kapitálu. Kdo jiný ho může vypátrat než geniální detektiv Sherlock Holmes? Účinkují: Viktor Preiss, Jan Kačer, Bohumil Klepl, Simona Postlerová, Ladislav Frej, Naďa Konvalinková, Petr Nárožný a další

Radioservis, CD, 61 minut, 229 Kč

James Aitcheson:

Rozervané království





Anglie po normanském záboru počátkem 11. století. Rytíř Tancred je vybrán, aby vedl výpravu do vnitrozemí Walesu. Dynamický děj, plný dobrodružství, boje a lstivých úskoků nabízí milovníkům pozoruhodných historických příběhů nevšední zážitek.

Vyšehrad, přeložila Petra Pachlov, 432 stran, 368 Kč

Karel Havlíček:

Korespondence I (1831-1842)





První z plánovaných šesti svazků zahrnuje veškerou dnes známou Havlíčkovu korespondenci do konce roku 1842 (odjezd do Ruska). Jádro tvoří listy rodičům ze studií a dopisy se spolužáky. Studie píše o historii vydávání korespondence a o Havlíčkově mládí.

Nakladatelství Lidové noviny, 464 stran, 429 Kč

Christophe Arleston, Alessandro Barbucci:

Ekhö, zrcadlový svět, část 3 a 4





I ve fantasy verzi našeho světa existuje samozřejmě kino. A celebrity. A vraždy. S krásnou hrdinkou se vypravíme do fantasy verzí Hollywoodu i Barcelony. Bude to parádní jízda. Sexy herečky, temné intriky, šílení vědci, posedlí umělci... a živé-mrtvé kočky.

Crew, přeložil Richard Podaný, 104 stran, 249 Kč