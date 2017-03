Jejich předchůdce Bill Clinton dostal za své memoáry zhruba 15 miliónů dolarů, ale to bylo před mnoha lety. Obamovy výše zisku příliš netrápí, podle serveru chtějí obrovské množství výtisků darovat neziskovým organizacím. Obama i manželka Michelle vydali knihy již v minulosti.

„Jsme absolutně nadšeni, že pokračujeme v našem vydavatelském partnerství s panem prezidentem a paní Obamovou,” řekl šéf firmy Markus Dohle. „Svými slovy, svým vedením změnili svět a my se každý den snažíme v Penguin Random House našimi knihami dosáhnout téhož. Teď se velmi těšíme, že budeme pracovat s prezidentem a paní Obamovou na tom, aby se každá jejich kniha stala celosvětovou událostí bezprecedentního rozsahu a významu.“

Michelle Obamová

FOTO: Reuters

Obamovy knihy jsou v Americe napjatě očekávány. Podle serveru je Barack Obama mimo jiné považován za člověka, který umí skutečně dobře psát. Jiní politici bývají podezíráni, že své knihy nepíšou a najímají si na to tajné bezejmenné autory, tzv. ghostwritery. Obama, který už měl úspěch s tituly jako Dreams From My Father a The Audacity of Hope, mezi ně určitě nepatří.

Michelle Obamová není tak uznávanou spisovatelkou jako její manžel, zatím vydala jen publikaci o jídle a zahradničení American Grown. Oba jsou ale velmi populární i v zahraničí a ať vydají cokoliv, bude se to jistě dobře prodávat. Ani jeden z manželů zatím neprozradil název své knihy, data vydání jsou také ještě v jednání.