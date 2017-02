Ten Masaryka zachycuje v politickém kontextu doby, ale také jeho osobní stránku a vnitřní rozpoložení. „Toho lidského materiálu je tam dost, z tohoto pohledu nebylo obtížné v tom základu najít dostatek materiálu nejen na tu politickou, ale i na lidskou rovinu,“ uvedl v krátkém videorozhovoru Petr Kolečko.

Karel Roden v titulní roli filmu Masaryk

FOTO: Bioscop

Ve filmu nechybějí ani ‚uvolněnější‘ scény večírků, jež Masaryka zachycují jako bohéma. „To, že Masaryk měl rád večírky, je známá věc, a to, že kokain byl tou dobou naprosto běžnou součástí těch večírků, je taky naprosto známá věc. A ten alkohol, ty večírky a takové to ‚kaličství‘ sloužilo do velké míry k přebití nějakých osobních problémů. Takhle to děláme vlastně skoro každý z nás, takže si myslím, že to rozhodně není neuctivé a že ten film jednoznačně ukazuje, že to Jan Masaryk opravdu neměl jednoduché,“ říká Kolečko.

„Ten film je o tom, co to je být hrdina nebo co to je postavit se nějakému úkolu a co to je být hrdina v Čechách – v takové situaci, v takové zemi, která nemá tu důležitost a sílu,“ dodal.

Postavy Jana Masaryka se zhostil Karel Roden a jeho výkon mu rovněž zajistil nominaci na Českého lva (snímek je nominován ve všech kategoriích kromě nejlepšího dokumentu a nejlepšího ženského hereckého výkonu v hlavní roli). Vyhlášení výsledků proběhne 4. března.