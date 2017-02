Musel jste se dlouho rozmýšlet, jestli se chcete k roli Spuda vrátit?

Ani ne. Spíš jsem pochyboval, že ten film skutečně natočíme. V cestě stálo tolik překážek a omezení, už jen sladit časové možnosti všech těch úspěšných herců byl úkol pro inženýry. Navíc jsme potřebovali opravdu dobrý scénář. Četl jsem takové, které vypadaly krásně a dojaly mě. Byl jsem si jistý, že filmy podle nich vyhrají spoustu Oscarů, ale místo toho se úplně vypařily. Herec prostě nikdy neví a musí filmu věřit.

Cítil jste během těch dvaceti let, že je Spud pro vás omezující škatulka?

Ne. Beru ho spíš jako požehnání. Pokud chci dělat i jiné věci, je moje odpovědnost, abych se z této škatulky dostal.

T2 Trainspotting se představil už divákům v Británii. Jak na něj reagovali?

V původním filmu režisér Danny Boyle zasadil v srdcích diváků semínka, která se teď probudila. Reakce britského publika byly velmi vášnivé a emotivní. Od kritiků se nám dostalo širokého spektra ohlasů a analýz.

Měli jste obavy, že fanoušci originálu pokračování nepřijmou?

Jistě. Nechtěli jsme lidi podvést. Danny potřeboval důvod, aby ten film natočil. Roky se objevovaly nápady, ale čekali jsme na správný scénář. John nám poslal až ten, který mu připadal dost dobrý. Pak nás navštívil a probral ho s námi.

Bylo snazší dostat se do role, kterou jste už hrál?

Ano, nepřipadalo mi to moc jako práce. Musel jsem jen o Spudovi trochu přemýšlet. Jako mladý herec jsem ho dokázal zahrát, protože jsem mu rozuměl, díky jeho stylu humoru a lidem, které znám, i filmům, na nichž jsem vyrostl a které ve mně probudily určitou hravost. A to se nezměnilo.

Pomohlo vám při natáčení i to, že sám pocházíte s Edinburghu?

Určitě. Když jsem četl původní román, šokoval mě. Nejsem velký čtenář, na scénáře jsem si zvykl, ale s literaturou bojuji. Ovšem číst Irvina Welshe je jako pít kolu. Plné adrenalinu. Některé části jsou k popukání, jiné vás zdrtí. Trainspotting s vámi pořád mlátí.

Ewan McGregor prý uvažoval o tom, že před natáčením jedničky zkusí heroin, nakonec jen navštívil odvykací terapii. Měl jste podobné nápady?

Ne, já nikdy nic nebral ani moc nepiju. První sklenku alkoholu jsem si dal tak pět let po natočení prvního Trainspottingu. Lidi si myslí, že jsem zkušený profík, co se rekreačních chemikálií týče. Ale to není pravda. Všechno jsem to načerpal z knihy Irvina Welshe.

Na co si z natáčení jedničky pamatujete nejsilněji?

Ani nevím. Poprvé jsme ale byli mladí drzí herci, kteří si užívali natáčení filmu s dalšími cool lidmi, a vše nám připadalo samozřejmé. Teď už ne. Teď jsme si každý den uvědomovali, jaké máme štěstí.