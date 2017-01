Zveřejnili název osmé epizody Star Wars

Tvůrci osmé epizody vesmírné ságy Hvězdné války zveřejnili její název. Snímek, který se do českých kin v premiéře dostane letos 14. prosince, se bude jmenovat Star Wars: The Last Jedi. Jeho režisérem je Rian Johnson a děj naváže na minulý film Star Wars: Síla se probouzí (2015).