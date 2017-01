Televize Sky v pátek sdělila, že příběh s Michaelem Jacksonem se vysílat nebude kvůli protestům vyvolaným hlavně Paris Jacksonovou. Nikdy prý nechtěla „nikoho urazit“. Veřejnost tak nebude mít možnost vidět, jak britský herec Joseph Fiennes zpěváka ztvárnil.

„Rozhodli jsme nevysílat půlhodinovou epizodu nazvanou Elizabeth, Michael a Marlon ze seriálu televize Sky Arts Urban Myths kvůli znepokojení rodiny Michaela Jacksona. Měli jsme v úmyslu podívat se odlehčeně na údajně reálnou událost a nikdy jsme nechtěli nikoho urazit. John Fiennes plně podporuje naše rozhodnutí,“ sdělila televize.

Osmnáctiletá Paris ve čtvrtek na Twitteru zmínila, že se jí ”chce zvracet” z toho, jak ve filmu Jackson vypadá.

„Lze snadno pochopit, proč z toho příběhu bude přesvědčivý film, ale je těžší chápat, proč se stal herec známý z filmu Zamilovaný Shakespeare první volbou pro roli jednoho z nejikoničtějších černých zpěváků,“ uvedli autoři petice proti filmu.

Kožní nemoc



Děj epizody se odehrával po 11. září 2001. Jackson prý pozval Elizabeth Taylorovou a Marlona Branda na koncert v Madison Square Garden, ale po teroristickém útoku se nemohli vrátit letadlem domů, tak si najali auto a všichni se údajně vydali do Kalifornie. U řízení se střídali. Marlon Brando prý pořád chtěl zastavovat u různých bufetů a fast food restaurací. Je také možné, že si příběh někdo vymyslel. Jeden z asistentů Taylorové totiž tvrdí, že ve skutečnosti zůstal Brando v New Yorku a šel do kostela.

Michael Jackson trpěl kožní nemocí vitiligo. V mládí měl Jackson přirozenou tmavou kůži, ale ta se, údajně kvůli nemoci, postupně měnila v nepřirozeně bledou.