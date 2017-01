Osmnáctiletá Paris na Twitteru zmínila, že se jí ”chce zvracet” z toho, jak ve filmu Jackson vypadá. Současně se rozběhla na internetové stránce Care 2 petice za bojkot filmu, která má přes 20 000 podpisů.

„Lze snadno pochopit, proč z toho příběhu bude přesvědčivý film, ale je těžší chápat, proč se stal herec známý z filmu Zamilovaný Shakespeare první volbou pro roli jednoho z nejikoničtějších černých zpěváků,“ tvrdí petice a připomíná, že Michael Jackson trpěl kožní nemocí vitiligo. V mládí měl Jackson přirozenou tmavou kůži, ale ta se, údajně jen kvůli nemoci, postupně měnila v nepřirozeně působící bledou.

”Takový výběr herce je urážkou jeho profesnímu úsilí i boji se zdravotními problémy, který Jackson vedl během svého života,“ řekla autorka petice Julie Rodriguezová. „Je už tak dost špatné, že jsou hercům jiné barvy pleti odpírány příležitosti hrát fiktivní postavy jejich vlastní rasy kvůli preferování bílých herců, ale je absolutně neomluvitelné „nabílit“ film založený na skutečné lidské bytosti, ať už byl jeho zjev typický pro černocha, nebo nebyl.“

Herec Joseph Fiennes

FOTO: Stringer, Reuters

Film je součástí série Urban Myths a vypráví o údajné cestě Michaela Jacksona z New Yorku do Los Angeles s Elizabeth Taylorovou a Marlonem Brandem po 11. září 2001. Vedle Josepha Fiennese (Jackson) si zahráli Stockard Channingová (Elizabeth Taylorová) a Brian Cox (Marlon Brando).

Jackson prý pozval Taylorovou a Branda na koncert v Madison Square Garden, ale po teroristickém útoku se nemohli vrátit letadlem domů, tak si najali auto a všichni se údajně vydali do Kalifornie. U řízení se střídali. Marlon Brando prý pořád chtěl zastavovat u různých bufetů a fast food restaurací. Je také možné, že si příběh někdo vymyslel. Jeden z asistentů Taylorové totiž tvrdí, že ve skutečnosti zůstal Brando v New Yorku a šel do kostela.

Režisér Ben Palmer obsazení Fiennese brání: „Hledali jsme Michaela Jacksona z roku 2001 a to je zjevně těžké, pokud jde o fyzickou podobnost.“

V té době už Jackson vypadal natolik podivně, že se mu skutečně žádný zdravý člověk nepodobal - ani černoch, ani běloch.