Objevili se v něm všichni čtyři členové skupiny, tedy zpěvák Bono Vox, kytarista The Edge, baskytarista Adam Clayton a bubeník Larry Mullen Jr.

Podle Bona se fanoušci mohou těšit na velmi speciální koncerty, které jsou na příští rok naplánovány. Na jaře by se měly uskutečnit v Americe, později v Evropě. Kapela rovněž plánuje uvést v roce 2017 na trh nové album Songs of Experience.

The Joshua Tree vyšlo 9. března 1987. Skupině se s ním podařilo vůbec poprvé pokořit americký albový žebříček Billboard 200. O jeho produkci se postarali Daniel Lanois a Brian Eno.

Z nahrávky pocházejí hity With or Without You, I Still Haven’t Found What I’m Looking For či Where the Streets Have No Name.