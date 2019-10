Zloděj z Hradce Králové se natočil na odcizený telefon

„Když poškozený muž telefon našel, zjistil, že v něm jsou videa, která on nenatočil. S největší pravděpodobností se natočil sám neznámý muž v momentě, když se pokoušel dostat do mobilu,“ pokračovala mluvčí Kormošová s tím, že se však policii do dnešního dne nepodařilo zjistit totožnost muže zachyceného na záběru. Proto nyní žádá veřejnost, zda muže někdo nepozná.