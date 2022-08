Záchranář opatrný byl, smetla žalobkyně obvinění za nehodu se zapnutým majákem

Původně policisté záchranáře obvinili z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Zdůvodnili to tím, že jako řidič vozidla se zapnutým výstražným zařízením nedbal potřebné opatrnosti, a ohrozil tím bezpečnost v silničním provozu.

Ke střetu vozidel došlo přímo na kruhovém objezdu. Řidič fabie na něj najel jako první, přičemž ihned uhnul vozem k pravému okraji vozovky a přibrzdil. „Z jeho chování jsem došel k závěru, že o mě ví, snaží se nepřekážet a dává mi prostor k předjetí. Tak jsem ho objel a chtěl vyjet prvním výjezdem. Jenže fabie pokračovala dál po kruhovém objezdu k dalšímu výjezdu. Začal jsem brzdit, ale střetu jsem již nezabránil. Pravou přední částí jsem narazil do jeho levého boku,“ popsal nehodu řidič záchranářského vozu.

A doplnil, že pokud by jako řidič vozidla se zapnutým majákem musel vždy stoprocentně eliminovat riziko nehody, pozbývalo by jeho právo přednosti v jízdě smysl, protože by musel neustále kalkulovat s neočekávaným chováním ostatních řidičů.