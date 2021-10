Vzorný autobusák dostal za tragickou nehodu podmínku

Na dálničním přivaděči u Plzně přehlédl odstavený kamion a v plné rychlosti do něj narazil. Ze tří cestujících na místě zemřela mladá žena, zbylí dva pasažéři a dvoučlenná posádka náklaďáku skončili zranění v nemocnici.

Za usmrcení z nedbalosti a těžké ublížení na zdraví potrestal Treglera Okresní soud Plzeň-sever dvaceti měsíci vězení s podmíněným odkladem na dva a půl roku.

Zákaz nemá, přesto za volantem autobusu skončil

I když mu soud s ohledem na jeho dosavadní vzorné chování na silnici neuložil zákaz řízení, na kterém jako součást trestu trvala státní zástupkyně, on sám prohlásil, že jako šofér z povolání skončil.

„U svého zaměstnavatele jsem se nechal přeložit na dílnu, přestože půjdu s platem o třetinu dolů. Jako profesionální řidič se už za volant nevrátím,“ řekl před soudem obžalovaný muž.

Nehoda se stala 26. srpna po páté hodině ráno. Tregler tehdy vezl tři agenturní pracovníky z Plzně do továrny v Boru u Tachova. Mezi benzinovou stanicí a exitem na Sulkov narazil do zadní části kamionu, který kvůli poruše stál u krajnice a částečně zasahoval do pravého jízdního pruhu.

Nesledoval provoz

„Řádně nesledoval provoz a včas nereagoval na odstavený nákladní vůz, který byl označený výstražným trojúhelníkem a měl zapnuté varovné blinkry,“ uvedla státní zástupkyně Jitka Úlovcová.

Podle znalce musel řidič autobusu vidět odstavený kamion minimálně na vzdálenost 200 metrů. Pokud by byl autobus plný lidí, hovořil znalec doslova o možných jatkách. Pravá polovina autobusu byla totiž po nárazu zcela zdemolovaná.

Co stálo za výpadkem koncentrace, Tregler u soudu neřekl. Pouze uznal svoji vinu. „Je mi to hrozně líto, co se stalo. Mám to stále před očima. Nad vodou mě držela moje rodina. Pozůstalým jsem se písemně omluvil,“ soukal ze sebe muž, který si z nehody odnesl jen drobné šrámy. Podle svých slov byl nehodou tak zasažen, že se rozhodl pověsit šoférské řemeslo na hřebík.

Tragický následek nehody ještě umocnil fakt, že o život přišla sestra druhé pasažérky. „Já si z toho nic nepamatuju. Hned po nástupu do autobusu jsem usnula a probrala se až za dva dny v nemocnici. Vůbec jsem netušila, proč tam ležím a co se stalo. U postele stál táta a řekl mi, že autobus boural a sestra zemřela. Byl to pro mě hrozný šok. Jako sourozenci jsme měly mezi sebou báječný vztah,“ řekla Právu Tereza S.

Se sestrou seděly zhruba v polovině autobusu, každá na jiné straně. „Já jsem si hned lehla přes sedačky a během chvíle spala. Ještě si vybavuji, že si Káťa sedla naproti přes uličku. Hlavu si opřela o boční okno a dojídala snídani,“ pokračovala Tereza S., která se zlomenými žebry a propíchnutou plící marodila tři měsíce.

„Bylo velké štěstí, že jsem se po nárazu nejspíš skutálela na zem, a tak mě minula rolující se karoserie,“ uzavřela 35letá žena.

„Není to žádný pirát silnic“

Treglerovi hrozilo až šest let vězení. „Rozhodli jsme o uložení podmíněného trestu. Pravda je, že obžalovaný svou chvilkovou nepozorností způsobil neodčinitelný následek v podobě smrti mladé ženy a těžkého zranění její sestry. Na druhou stranu před námi stojí slušný člověk i řidič, který se nikdy nedostal do křížku se zákonem,“ uvedla při odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Iveta Zítková.

Poukázala zejména na Tréglovo chování jako řidiče. „Není to rozhodně žádný pirát silnic. Kromě toho, že najel skoro dva miliony kilometrů bez nehody, má v kartě řidiče jen šest záznamů, a to za vyloženě drobné prohřešky jako například mírné překročení rychlosti v obci. Od svého zaměstnavatele je za sedm let hodnocen jako svědomitý a spolehlivý pracovník,“ dodala Zítková.

Při rozhodování o případném zákazu řízení na jeden rok, který navrhovala žalobkyně, přihlédla soudkyně k tomu, že se Tregler sám dobrovolně vzdal práce profesionálního řidiče.