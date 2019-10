Úředník osvobozený v kauze ProMoPro miliony za stíhání nedostane

Mlíčko argumentoval tím, že mu trestní stíhání silně narušilo život. „Touto trestní kauzou jsem byl uvržen do značného osamění,“ uváděl v žalobě na stát bývalý ředitel odboru veřejných zakázek. Podle něj kvůli trestnímu stíhání přišel o známé, narušilo mu to partnerský vztah. „Mělo to dopad i do vztahu s manželkou a s rodiči, kteří vychovali čestného člověka,“ uvedl například loni u obvodního soudu Mlíčkův známý ze studií. „Někteří lidé s ním přerušili a ochladili vztahy,“ dodal. Mlíčko zároveň podotkl, že přestal mít chuť se s lidmi stýkat.