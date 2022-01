Strojvůdce dostal za srážku vlaků u Kdyně s 19 zraněnými podmínku

Podle spisu obviněný strojvůdce vjel do stanice rychlostí 60 km/h, přičemž povolená byla čtyřicítka. Poté, co motoráček vybočil z hlavní trati směrem do stanice, se Krotký chystal zastavit. Na koleji, která byla zarostlá vysokou trávou a vlhká od rosy, ale brzdy nereagovaly. Vagon tak proklouzal kolem celého nádraží, projel červenou a těsně za výhybkou, jež ho vrátila zpět na hlavní trať, došlo ke střetu s protijedoucí lokomotivou.

„Kdybych tam vjel rychlostí 60 km/h, tak by po průjezdu výhybkou všichni lidé ve vlaku popadali. Technicky to prostě není možné. Navíc jsem na rychloměru viděl čtyřicítku,“ prohlásil Krotký.

„Pokud by strojvedoucí dodržel stanovenou rychlost čtyřicet kilometrů v hodině, tak sice nevylučuji, že by také došlo ke smyku, ale měl by daleko větší brzdnou dráhu, na které by dokázal zastavit, a ke srážce by nedošlo,“ prohlásil znalec.