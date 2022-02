Soud snížil klíčovému svědkovi proti Rittigovi odškodné za stíhání

„S ohledem na stávající rozhodovací praxi se tato částka odvolacímu soudu přiměřená nejeví,“ konstatovala soudkyně Lenka Marynková a argumentovala několika srovnatelnými případy nezákonného stíhání. Marynková také podotkla, že vysouzená částka je i tak značně vysoká a odpovídá sedmi tisícům za každý měsíc trestního stíhání, které trvalo přes sedm let. Marynková také zmínila specifičnost případu i jeho medializaci, což mělo rovněž vliv na zásah do Sittových práv.

Když v roce 2011 Sitta starší ve spolupráci s Národním fondem proti korupci zveřejnil důkazy, odpovědí bylo trestní oznámení, které podle Sittů není ničím jiným než pomstou. „Bylo mi jasné, že je to jasná msta za moji aktivitu. Bylo mi jasné, že mě chtějí znevěrohodnit jako svědka v případné jízdenkové kauze, pokud by se dostala před soud. Byl to akt msty,“ prohlásil před čtyřmi lety Sitta mladší.