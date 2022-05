Policista se dohodl na vině a trestu za prodej kokainu

Za to, že se podílel na prodeji kokainu v metropoli, mu pražský městský soud uložil nejnižší možný podmíněný roční trest s tříletou zkušební dobou. Ve čtvrtek to Právu potvrdil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

„Takhle vám to řeknu, že větší ostudu, kterou jste udělal policejnímu sboru, jste udělat nemohl… Zažila jsem leccos, ale toto ne. Měl byste se fakt stydět, pane obžalovaný,“ řekla letos v únoru předsedkyně senátu Sylvie Slepičková.

Někdejší člen pražského oddělení pohotovostní motorizované jednotky Merunka se podle obžaloby podílel na distribuci kokainu v Praze. Celkem šlo o více než třicet skutků. On sám veškeré nezákonné jednání přímo u hlavního líčení přiznal a omlouval se, aby měl šanci na zmíněnou dohodu o vině trestu. „Moc mě to mrzí, kam se to dostalo,“ kál se Merunka.

„Nikdy v životě jsem na tom (prodeji drog) neprofitoval, nikdy jsem na tom nevydělával. Bylo to pro potřebu mou a mých kamarádů. Užíval jsem to s kamarády, občas jsem to na jejich žádost pro ně kupoval,“ uvedl letos třicetiletý Merunka.





Takhle vám to řeknu, že větší ostudu, kterou jste udělal policejnímu sboru, jste udělat nemohl Sylvie Slepičková, soudkyně

Podle soudkyně ale dodal drogy celkem osmnácti různým lidem, vesměs v množství kolem dvou gramů kokainu. Slepičková se nejprve příliš netvářila na to, že už při hlavním líčení Merunka i státní zástupce naznačili, že by se mohli dohodnout na nejnižší možné roční podmínce. Policistovi hrozilo za nedovolenou výrobu drog až pět let za mřížemi.

„Je to trest mimořádně nízký, to vám řeknu,“ komentovala to soudkyně s tím, že se o tom bude muset poradit se svým senátem. Nakonec ale souhlasila.

„V této věci byla soudem 27. dubna schválena dohoda o vině a trestu, kterou sjednal státní zástupce s obžalovaným. Vztahovala se na 33 dílčích jednání týkajících se drogové problematiky. Trest byl stanoven ve výměře jednoho roku, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let,“ upřesnil ve čtvrtek mluvčí žalobců Cimbala.

Jak následně Právu potvrdil mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig, rozhodnutí o schváleném trestu je definitivní. „Tato věc již byla pravomocně skončena,“ uvedl Wenig.

Dealerovi hrozí až 18 let

Část kauzy týkající se Merunky je tak u konce, případ ale dál u soudu pokračuje. V červnu znovu usedne na lavici obžalovaných jeho hlavní aktér, dealer Tomáš Ujčík (47). Ten má podle státního zástupce na svědomí více než stovku skutků prodeje drog. Navíc u něj doma našli i zakázaná anabolika, a kromě kokainu také takřka půl kilogramu pervitinu. Také Ujčík se u hlavního líčení snažil svým přiznáním a omluvami zmírnit možný trest, který mu hrozí v rozmezí od deseti do osmnácti let vězení.

„Chtěl bych se doznat k distribuci kokainu tak, jak je mi ukládána za vinu. Zároveň bych chtěl vyjádřit lítost, že jsem ty drogy prodával. Zjistil jsem, jak drogy lidem ubližují, ničí jim životy a rodiny,“ řekl v únoru Ujčík.