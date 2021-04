Policista rozdával rány pěstí, nešetřil ani ženy

Viní ho ze zneužití pravomoci úřední osoby, z pokusu o ublížení na zdraví a také z neoprávněného přístupu k počítačovému systému. Za to vše může dostat až pětiletý trest vězení.

Oba kontrolované poté dovedl k autu, kde zvážil předmět s práškem, ale analýzu na přítomnost drogy neučinil a předmět schoval do služebního vozu. Následně jim vypsal pokutový bloček na 500 korun, mladík tuto sankci na místě zaplatil, ale kopii pokuty už nedostal. Na závěr policista vrátil dvojici krabičku se slovy „trávu vám nechám, ať máte aspoň něco“ a nechal oba odejít.

V souladu se zákonem policista vykopl dveře. Aniž by zjišťoval situaci, rovnou, bez výzvy a poučení, udeřil pěstí do nosu za dveřmi v županu stojící mladší z žen. Ta před ním utekla do obývacího pokoje, kde ji povalil na gauč a nasadil jí pouta.