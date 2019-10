Policie o tom věděla, říká zvukař, který pouštěl před Zemanovým mítinkem Modlitbu pro Martu

Hensl podal žalobu na ministerstvo vnitra kvůli zásahu policistů, kteří ho zajistili poté, co během návštěvy Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou na podzim 2017 pouštěl píseň Modlitba pro Martu. Snaží se o to, aby soud vyslovil, že inkriminovaný zásah byl nezákonný.

Jinak problém podle něj žádný nebyl, jen policisté nakonec rozhodli, že v místnosti může zůstat jeden člověk a že nesmí narušit shromáždění. To ani podle Hensla nebylo v plánu, hudbu pouštěl před Zemanovým projevem. „Když jsem potom skladbu pustil, celou dobu jsem se díval z okna, čekal jsem, až skladba dohraje, a za sebou jsem slyšel nějaký šramot. Tak jsem se otočil a stálo tam spoustu temně oblečených mužů v čepicích (kuklách) a kanadách a říkali, abych to vypnul,“ popisoval Hensl zásah.

„Nepochopil jsem, že to jsou policisté. První člověk držel kameru a běžel ke mně, tak jsem to ani nepoznal. Ale jak jich bylo víc, tak mi došlo, že to asi nebudou příznivci,“ dodal. Křičeli prý na něj, aby to vypnul. Hensl stihl jen stáhnout zvuk, vypnout píseň už nemohl, protože ho policista zatlačil ke zdi. „Tak to potichu dohrálo,“ řekl Hensl.