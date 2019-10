Pilot James ze seznamky neměl na cestu, žena z Prahy mu poslala desítky tisíc

Žena z Prahy se s údajným zájemcem o seznámení spojila letos na jaře. Představoval se jako James Greg, pilot dopravních letadel žijící v Americe. „Po několikatýdenní komunikaci a videohovorech dostal nápad, že by za svou milou mohl přiletět do Prahy. Jenže neměl na tento výlet dostatek peněz. Proto požádal, jestli by mu na účet neposlala 1000 dolarů, což se také následně stalo,“ sdělil ve středu mluvčí policie Jan Daněk.