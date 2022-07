Pětiletá holčička se píchla do oka. Kvůli matce na něj navždy oslepla

Podle závěru vyšetřovatelů 28letá žena nezajistila potřebné lékařské ošetření a holčička o oko přišla. Státní zástupkyně nyní matku posílá k soudu. Viní ji z úmyslného ublížení na zdraví. Jako trest pro ni navrhuje šest let nepodmíněně do věznice s ostrahou.

Po oznámení lékařů se do případu vložili policisté, kteří matku s dcerou odvezli na oční kliniku do Plzně. Tamní odborníci už jen konstatovali, že poškození oka při neléčeném poranění je nevratné a operačně již neřešitelné. Z jejich zprávy vyplývá, že došlo k po­úrazovému šedému zákalu, úplnému odchlípení sítnice a úplné slepotě.

„V případě včasné léčby ihned po vzniku zranění by zůstalo oko zachováno, stejně jako by byla zachovaná i zraková ostrost,“ konstatovali ve své zprávě oční specialisté.

„V současné době si to ta holčička nespojuje s nějakým prohřeškem matky. Ale logicky časem se to dostane do té polohy, kdy se dozví nebo si uvědomí, že to bylo v důsledku toho, že matka něco zanedbala. To samozřejmě vzájemný vztah poznamená,“ reagoval na případ plzeňský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.