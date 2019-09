Novorozenec umíral mezi střepy nedaleko babyboxu, soud potvrdil matce 15 let

Trestní senát soudce Jiřího Lněničky uvedl, že podle všeho se na narození dítěte žena nepřipravovala a příchod potomka na svět jí přišel nevhod. „Místo, aby poskytla patřičnou pomoc, tak dítě zabalila do nějakých hadrů a hodila do kontejneru, čímž způsobila jeho smrt,” dodal Lněnička.

Žena živého chlapce porodila loni 18. dubna doma v koupelně do vany, její druh a dvě děti v tu dobu spali ve vedlejším pokoji. Krátce po porodu dítě zabalila do trička a povlečení, dala do pytle na odpadky a hodila do kontejneru na sklo před domem.