Nemám potřebu se mu omlouvat, řekl u soudu politik, který psal o podřezání Zemana

Lang slova napsal loni v dubnu na svůj soukromý facebookový profil v reakci na Zemanův souhlas se zdaněním církevních restitucí.

Kromě přirovnání Zemana k Hitlerovi, se také vyjádřil, že poslanci, kteří pro zdanění církevních náhrad zvedli „své ničemné pazoury“ jsou „smradlavá, proradná prasata”.

„Chci zdůraznit, že se cítím naprosto nevinný a svým příspěvkem jsem pouze uplatňoval svá ústavní práva zaručená Listinou základních práv a svobod,“ uvedl na začátku své výpovědi Lang.

„Své trestní stíhání považuji za zneužití práva mocí výkonnou za účelem zastrašení obyvatel, aby zvedli hlavu a využili svého práva na názor,“ dodal.

Lang také připomněl, že sám Zeman v minulosti vyhrožoval svým oponentům, že si sociální demokracie bude své stranické legitimace vázat do jejich kůže, případně, že by na bývalého premiéra Bohuslava Sobotku bylo vhodné použít samopal kalašnikov.

K samotnému obsahu příspěvku Lang uvedl, že každé zabití není vraždou a není trestným činem, na což odkazuje Listina základních práv a svobod. Pokud by tomu tak bylo, tak by podle Langa byli všichni naši odbojáři vrazi, vzpomněl například i bratry Mašíny.

Ohrožení demokracie

„Bylo to po vystoupení pana prezidenta v televizi, kdy vítězoslavně s úsměvem sdělil, že zákon (o zdanění církevních restitucí -pozn. red.) podepsal. Odůvodňoval to tím, že to podepsal proto, že církve dovolily podat žaloby o svůj majetek,“ prohlásil Lang.

„Ten zákon byl zjevně protiústavní. Jednak to byl zákon, který byl navržený komunisty, což je podle mě nezákonná strana, jejíž existencí jsou páchány trestné činy. Ale hlavně prezident vlastně řekl, že ten důvod bylo to, že si církve dovolily využít svého ústavního práva a požádat o ochranu svých práv,“ pokračoval s tím, že to považoval za „zjevné ohrožení demokracie této země“. Zeman tím podle něj veřejně podněcoval k omezování práv příslušníků církví.

Sám Lang neměl podle svých slov v té chvíli jinou možnost, jak se tomu bránit. „Chtěl jsem udělat něco. Něco, co by bylo slyšet. Něco, čeho by si každý všiml. Něco, na co by lidi reagovali a něco, co by patřičným způsobem probudilo ostražitost národa, který mlčel,“ zdůvodnil napsání svého příspěvku Lang.

„Co je více společensky nebezpečné? Lidé, kteří se proti zlu postaví, nebo lidé, kteří vůči zlu mlčí?“ ptal se řečnicky soudu.

Zemanovi se omlouvat nebude

Samotný text byl podle Langa zjevnou nadsázkou, nechtěl tím prý instruovat někoho k vraždě. „Takový způsob atentátu na prezidenta je zjevně absurdní (...) Bylo to řečeno v nadsázce,“ podotkl Lang. „Myslel jsem tím odstranit ho z politického života, rozhodně ne fyzická likvidace, ta by totiž byla kontraproduktivní. To by se z něho akorát stal mučedník. Očekával jsem, že tím probudím u svých přátel nebo podporovatelů nějakou snahu s daným stavem něco dělat,“ vysvětlil.

Zločincům se omlouvat nebudu Martin Lang

„Rozhodně nemám potřebu se omlouvat panu prezidentovi nebo těm poslancům, ti se podle mě zachovali jako zločinci a zločincům se omlouvat nebudu,“ řekl Lang s tím, že se omlouvá své rodině za to, co po zveřejnění příspěvku musela snášet za výhrůžky. „Byla tam výhrůžka, že mi podřežou vnuka,“ podotkl Lang.

Lang několik týdnů poté rezignoval na svou funkci radního Jesenice, podle svého vyjádření kvůli pracovnímu vytížení, a ne pro kritiku svých výroků.