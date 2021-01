Na túru do Krušných hor si žena obula sandály, cestou ztratila kamarádku

„Starší paní dala té mladší svůj mobil do batohu a pak se kdoví proč rozdělily. Mladší paní se podařilo vrátit na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu a zavolala policistům, že postrádá kamarádku. Ti obratem kontaktovali nás s prosbou o součinnost při pátrání,” uvedl zasahující člen horské služby Tomáš Plíva.

Záchranáři vyjeli na sněžném skútru a terénní čtyřkolce, a aby zvýšili šance na nalezení zbloudilé ženy, vzali s sebou jednoho policistu a mladší ženu. „Policii se ještě podařilo podle mobilu lokalizovat místo, kde se turistky rozdělily. Sami pak projížděli silnice, my jsme se vydali do horského terénu,” uvedl Plíva a zmínil překvapení záchranářů, když zjistili, že čtyřiašedesátiletá žena, která jela s nimi, se vydala na sníh jen v sandálech a termo ponožkách.

Paní podle záchranářů tvrdila, že ponožky mají membránu - a kromě toho už takto obutá chodí do hor 30 let. „To, co jsme viděli při této akci, neodpovídalo 30 letům zkušeností pohybu na horách,” uvedl náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.