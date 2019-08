Mladíka na ulici málem ukopal k smrti 12letý kluk

Policisté případ museli kvůli jeho nízkému věku odložit, soud ale nyní vyhověl návrhu státního zastupitelství a mladého násilníka poslal do výchovného ústavu se speciálním režimem. Zdůvodnil to především ochranou společnosti.

„Je třeba si uvědomit, že útočníkovi bylo v době spáchání činu teprve dvanáct let. Je otázkou, kde se v něm vzalo tolik agrese, nenávisti a zloby, které si vybil na poškozeném. Vzhledem k osobnostnímu nastavení nezletilého nelze předpokládat, že se jeho vývoj bude ubírat správným směrem,“ konstatoval soud.

Podle zjištění Práva došlo k incidentu během silvestrovské noci přímo v centru města. Z policejních záznamů vyplývá, že klučina napadl 21letého mladíka nejprve údery pěstí do obličeje . „Když poškozený ležel bezvládně na zemi a nebránil se, útočník ho opakovaně kopal nohou do obličeje, dokud mu v tom nezabránil svědek,“ uvedl zdroj, který je obeznámen s detaily případu.

Zbitý mladík tehdy skončil v nemocnici, kde ho zdravotníci dávali dohromady několik týdnů. Lékařská zpráva hovoří o nesmírné brutalitě útoku a poukazuje na těžká zranění v obličeji, například zmiňuje odtržení celé horní čelisti a nosu od obličejové kostry.

Školák nezapíral

Školák při výslechu nijak nezapíral. Přiznal se, že poškozeného vícekrát praštil pěstí a když spadl na zem, tak do něho několikrát kopl. „Už si nepamatuji, jak to celé vzniklo. Byl jsem opilý. Pak přijela policie a já utekl,“ vypověděl hoch. Podle svých slov většinu volného času tráví venku mimo domov se staršími kamarády, se kterými chodí po večerech do nočních klubů, kde pije pivo a kouří cigarety. Nemá žádné zájmy ani koníčky.

Jeho matka tvrdila, že syn tehdy večer utekl ven, když spala. Že něco takového provedl se dozvěděla až později od sociální pracovnice. „Když je doma, žádné problémy s ním nejsou,“ dodala žena, která má celkem sedm dětí, z toho pět dospělých.

Rady si s chlapcem nevědí ani ve škole. „Zájem o učení má minimální, což se odráží na velmi chabých výsledcích, Jeho vysvědčení je skoro samá pětka. Při výuce hlasitě vyrušuje, je vulgární a drzý. Za každé pololetí nastřádá přes sto neomluvených hodin, šikanuje spolužáky a kouří v budově školy. Autoritu dospělého člověka absolutně nerespektuje,“ popisují hocha učitelé.

Chyběl mu pozitivní vzor

Podle psychologů sice dokáže rozlišit, co je správné a nesprávné, ale těmito zásadami se neřídí. „Je přesvědčený, že je normální narušovat práva ostatních lidí a odcizovat jejich majetek. Od útlého věku je zvyklý dělat to, co chce, kdy chce a jak chce. Svoji image buduje pouze pomocí fyzického sebeprosazení a prohřešky se snaží bagatelizovat,“ konstatovali znalci. Upozornili také, že na jeho chování se podepsalo i to, že nikdy neměl v rodině nebo mezi kamarády žádný pozitivní vzor.

Odborníci ale nepředpokládají, že by umístění chlapce do výchovného ústavu přineslo nějakou podstatnou změnu v jeho chování.

„Setká se tam s jemu podobnými. Neříkám, že každý kdo se dostane do ústavu, tak z něho bude grázl nebo vrah. Pokud se už ale u dotyčného v jeho věku vyskytly výrazné problémy s chováním, tak podle mých zkušeností je u něj perspektiva nápravy v budoucnu mizivá. To by muselo přijít nějaké prozření, které ale vyžaduje určitou vnitřní sílu, aby korigovala jeho protispolečenské jednání,“ reagoval na případ dětský psycholog a soudní znalec Karel Bröckl.