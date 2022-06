Kvůli opojení z auta zabil při nehodě dva lidi. Tíha viny je pro něj každým rokem horší

„Byl to pro nás velký den, protože Petr si koupil týden předtím ode mě auto a já jsem měl vyhlídnuté nové,“ doplňuje.

„To auto zvládlo jet až 250 kilometrů za hodinu. Takže si představte, že jedete autem, které neznáte a které je relativně velké a hodně výkonné. Absolutně nevíte, co máte dělat, jen jste opojen rychlostí,“ přibližuje Tomáš, který se na vyjížďku vypravil i se svým kamarádem.

„Najednou vylétnete ze zatáčky a vidíte auto. Strašně se v té rychlosti, jak se vám zúží zorné pole, leknete a začnete padat do příkopu. Stačí i jen vteřina dvě,” popisuje.

„Řidiči reagovali reflexivně tak, aby se navzájem vyhnuli. Tím však vystavili smrtelnému nebezpečí oba spolujezdce na takzvaném sedadle smrti, a ti při této nehodě zahynuli. Energie působící na tělo při nehodě může být srovnatelná s pádem z výškové budovy. Asi každý si představí, jak by mohlo lidské tělo vypadat po dopadu – zde je to stejné,“ vysvětlila.

První konfrontace s tím, co způsobil, Tomáše čekala už v nemocnici, kdy vedle na lůžku ležel řidič druhého auta.

„Jestli existuje nějaký trest za takovou věc, myslím v morální rovině, tak je to tohle. Že posloucháte, jak do telefonu tu událost neustále opakuje člověk, který tam byl a který to naprosto po právu říkal expresivně,” uvedl.